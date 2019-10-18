تعليق «الغذاء والدواء» على أنباء تداول مياه معبأة معالجة داخل المملكة

علي القحطاني(صدى):

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، حقيقة تداول مياه معبأة معالجة داخل المملكة.

وأكدت الهيئة عدم صحة تلك الأنباء، بالقول: «توجد متطلبات محددة في جميع المياه المعبأة والمسجلة في المملكة».

وأضافت: «وجميعها ملتزمة بالمواصفات السعودية الخليجية ولا يمكن السماح ببيعها دون استيفاء تلك المتطلبات».

يذكر أن متطلبات مياه الشرب في المملكة، تتمثل في: المعايير الخاصة بضوابط الجودة، مثل نسبة الأملاح الصلبة الذائبة والرقم الهيدروجيني والخواص الحسية، والتي تتضمن عدم وجود مواد تؤثّر على لون أو طعم أو رائحة أو مظهر المياه.

كما تتضمن متطلبات السلامة وهي: ضمان عدم تجاوز مياه الشرب للحدود المنصوص عليها في اللوائح الفنية والمواصفات للمكونات الكيميائية التي لها تأثير على الصحة (مثل: المكونات الكيميائية الموجودة بشكل طبيعي في المياه)، والمكونات الناتجة عن المصادر الصناعية، والنشاطات الزراعية، والتي تستعمل في معالجة مياه الشرب أو تلامسها، والمكونات الإشعاعية، والحدود الميكروبية.