حساب المواطن ينشر توضيح هام بشأن الراتب التقاعدي

نايف السالم(صدى):

أعاد حساب المواطن التذكير بكيفية الإفصاح عن الراتب التقاعدي ، بعد ورود استفسارات في هذا الشأن.

وقال الحساب عبر ” تويتر ” : يتم الإفصاح عن نسبة الراتب التقاعدي عن طريق الحساب (تفاصيل الطلب، الإفصاح عن الدخل) واختيار نوع الدخل ” راتب تقاعدي ” .

وتابع : ومصدر الدخل يتم اختياره حسب المصدر مسجل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو مسجل لدى المؤسسة العامة للتقاعد.

ودعا الحساب المستفيدين الراغبين في الاعتراض تقديم طلبهم عبر البوابة الإلكترونية على الرابط هنــــــا.