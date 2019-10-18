خبراء يوضحون الأفضل بين بيكسل 4 وآيفون 11

واشنطن(صدى):

كشفت شركة غوغل الأميركية، الثلاثاء، عن هاتفين ذكيين جديدين من نوع “بيكسل”، مزودين بكاميرات أعلى جودة من سابقاتها، ومستشعر راداري، ومساعد افتراضي أسرع، إلا أن خبراء في مجال الهواتف الذكية يرون أنها لم تقدم ما يكفي لتمييز الجهازين عن منافسيها.

قامت كل من شركتي أبل وغوغل بتسليط الضوء على أداء الكاميرا في هواتفهما الذكية الجديدة عند كشف النقاب عنها، وذلك لأن كلا الهاتفين يمتلكان كاميرات عالية الجودة، تتميز بالتقاط الصور في ظروف مختلفة – خاصة الظلام – بشكل أفضل من السابق.

ويحتوي هاتف غوغل بيكسل 4 على كاميرتين: عدسة التصوير المقربة، والعدسة العادية. وتحتوي إحدى العدسات على مستشعر 16 ميغا بكسل ، بينما تحتوي الأخرى على مستشعر 12.2 ميغا بكسل ، أما هاتف آيفون 11 برو، فيحتوي على نظام كاميرا ثلاثي يتضمن عدسة قياسية وعريضة للغاية ومقربة.

ويعتبر خبراء تكنولوجيا أن غوغل بيكسل يمتلك أفضل كاميرا بين الهواتف الذكية في العالم، ولكن ما يجمع عليه الكثيرون، هو أن آيفون 11 اقترب كثيرا من نظيره البيكسل، بكاميرته الجديدة.

وتتفوق شركة غوغل في أسعار الهواتف على نظيرتها أبل، حيث يتراوح سعر بيكسل 4 بين 800 و900 دولار، بينما يتراوح سعر منافسه آيفون 11 برو بين 1000 دولار و1350 دولار ، ويتراوح سعر بيكسل 4 إكس إل بين 900 و1000 دولار، بينما يتراوح سعر نظيره آيفون 11 برو ماكس، بين 1100 و1450 دولار ، وتتيح أبل هاتف آيفون 11 الأقل ميزة من نظيريه، للمستهلك الاقتصادي، حيث يتراوح سعره بين 700 و850 دولار.