53 وظيفة صحية شاغرة في وزارة الداخلية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الإدارة العامة لصحة السجون بوزارة الداخلية، عن طرح عدد 53 وظيـفة صحية شاغرة (برنامج التشغيل الذاتي) بالمراكز الصحية والعيادات الطبية بالسجون، وذلك في (الرياض و جدة وجازان).

وطالبت الإدارة، من تنطبق عليه الشروط إرفاق السيرة الذاتية وصورة من المؤهلات العلمية والعملية وصورة من إثبات الهوية بالإضافة إلى بطاقة التصنيف المهني وشهادة التسجيل والتصنيف سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، وتسليمها للإدارة العامة لصحة السجون – شارع الأمام سعود الفيصل حي الصحافة أو على البريد الإلكتروني [email protected] .

وأكدت أنه سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق للشروط، فيما يشترط اجتياز المقابلة الشخصية والتي سوف تحدد لاحقا، موضحة أن آخر موعد لاستقبال الطلبات هو أسبوعين من تاريخ الإعلان.