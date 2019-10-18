الحريري يُعطي نفسه مهلة 72 ساعة لإرضاء الشعب

بيروت(صدى):

خرج رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، منذ قليل؛ في كلمة إلى الشعب اللبناني الغاضب؛ لتهدئة الأجواء.

وقال الحريري في كلمته: إرهاق العمل الحكومي بالتردد في القرارات والتعطيل والتعثر السياسي كانت نتيجته الغضب الشعبي.

وأضاف: ما نراه اليوم هو وجع حقيقي وأنا أعترف به وأنا مع كلّ تحرّك سلمي للتعبير عن هذا الوجع، مؤكدًا على أن ردة فعل الشعب طبيعية إزاء الأداء السياسي للدولة

وتابع : الإصلاحات لا تعني ضرائب وقد اتفقنا عليها لأنّه لا يوجد حل بمعزل عنها، مضيفًا : البلد يمرّ بظرف عصيب لا سابقة له في تاريخنا وأنا أحاول منذ 3 سنوات أن أقدم حلولاً ومعالجة الأزمة

واستكمل : البعض ركّز على تصفية الحسابات السياسية بدلاً من الإصلاحات

وأضاف: هناك من وضع العراقيل أمامي منذ تشكيل الحكومة وتم وضع عراقيل أمام كلّ الجهود التي طرحتها للإصلاح.

وأعطى الحريري لنفسه والسياسيين والحكومة مهلة 72 ساعة للإيجاد حل لأزمة الشارع اللبناني.