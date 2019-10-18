الحريري يُعطي نفسه مهلة 72 ساعة لإرضاء الشعب
خرج رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، منذ قليل؛ في كلمة إلى الشعب اللبناني الغاضب؛ لتهدئة الأجواء.
وقال الحريري في كلمته: إرهاق العمل الحكومي بالتردد في القرارات والتعطيل والتعثر السياسي كانت نتيجته الغضب الشعبي.
وأضاف: ما نراه اليوم هو وجع حقيقي وأنا أعترف به وأنا مع كلّ تحرّك سلمي للتعبير عن هذا الوجع، مؤكدًا على أن ردة فعل الشعب طبيعية إزاء الأداء السياسي للدولة
وتابع : الإصلاحات لا تعني ضرائب وقد اتفقنا عليها لأنّه لا يوجد حل بمعزل عنها، مضيفًا : البلد يمرّ بظرف عصيب لا سابقة له في تاريخنا وأنا أحاول منذ 3 سنوات أن أقدم حلولاً ومعالجة الأزمة
واستكمل : البعض ركّز على تصفية الحسابات السياسية بدلاً من الإصلاحات
وأضاف: هناك من وضع العراقيل أمامي منذ تشكيل الحكومة وتم وضع عراقيل أمام كلّ الجهود التي طرحتها للإصلاح.
وأعطى الحريري لنفسه والسياسيين والحكومة مهلة 72 ساعة للإيجاد حل لأزمة الشارع اللبناني.
الواقع[ عدد التعليقات: 7358 ] نشر منذ يوم واحد
الضرائب شر وقهر الناس في معيشتهم ومصروف حياتهم اليومية ولدت الانفجار المجرم بشار الأسد اهلك شعبه بالضرائب ودخل البلاد في الحرب الأهلية لماذا لم تعتبر يا الحريري وحكومتك حتى حياتك وحياة أسرتك اصبحت في خطر وسوف يستغل حزب الله الإيراني هذا الانفلات لصالحه مع الأسف