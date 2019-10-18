عقب انتقال ابناءها للإقامة مع والدهم .. والدة حلا الترك تفطر القلوب بسبب وحدتها

المنامة(صدى):

أحدثت منى السابر، والدة الفنانة حلا الترك، ضجة بين المتابعين ، على حسابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشر صورة لها عبرت فيها عن وحدتها .

وبدت في الصورة بإطلالة طبيعية أظهرت جمال ملامحها وكتبت: “أنت تماماً مثل القمر جميلة ووحيدة”.

وأعرب الكثير من المتابعين استغرابهم تغزلها بجمالها وتفاعلوا كثيراً مع تعبيرها عن الشعور بالوحدة بعد انتقال أولادها للإقامة مجدداً مع والدهم المنتج محمد الترك وزوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة.

ويذكر أنها ظهرت قبل ذلك في فيديو سجل لها أثناء وجودها في صالون التجميل حيث أشارت إلى الخطوات الجمالية التي يتم تطبيقها ولاحظ الكثير من المتابعين أنها أصبحت شبيهة الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم.