5 مواد غير البنزين تُستخدم كوقود للسيارة

أميرة خالد(صدى):

يمكن تشغيل المحركات البترولية بوقود غير البترول، إذ هناك خيارات أخرى غير البنزين تُستخدم لتوليد الطاقة من محركات البنزين الحالية.

وتتمثل تلك الخيارات في الآتي:

غاز طبيعي مضغوط والذي يتميز بوجود انبعاثات كربونية أقل وسهولة مزجه مع الهواء، ولكنه يأخذ مساحة أكبر من البنزين ولابد من تخزينه تحت ضغط كبير، مع وجود احتمالية صغيرة جدا بانفجار الخزان.

الوقود المصنع حيث إنتاج البنزين صناعياً عبر تحويل غاز أكسيد الكربون إلى سائل عبر عملية تحتاج للكهرباء فقط، ولكن الناتج محدود جداً مقارنة بالجهد وأنه مرتفع الثمن.

الإيثانول وهو مادة كحولية يمكن استخدامها ولك فعاليته محدودة بعض الشيء.

الميثان الحيوي إذ يمكن تخميره بشكل حيوي من نفايات الوقود.

الهيدروجين ولكن مشكلته أنه نادر بعض الشيء واستخدامه يحتاج لاختبارات إضافية لضمان سلامته.