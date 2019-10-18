هاتف ينهي حياة أم بطريقة مآساوية في حوض الاستحمام

باريس(صدى):

لقيت امرأة مصرعها في فرنسا؛ إثر إصابتها بصعق كهربائي بسبب هاتفها المحمول.

وفي التفاصيل كانت المرأة وهي أم لأربعة أطفال تستحم ، عندما سقط هاتفها في حوض الاستحمام وهو موصل بالشاحن الكهربائي.

ونُقلت السيدة إلى المستشفى إلأ أن الأطباء فشلوا في إسعافها؛ بسبب إصابتها البليغة.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يلقى فيها شخص ما حتفه، بسبب صعقة كهربائية نتيجة استعمال الهاتف المحمول أثناء الاستحمام، ففي نهاية السنة الماضية تعرضت شابة فرنسية إلى نفس المصير.