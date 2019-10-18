« البنوك السعودية » تحذر من 7 أشكال للاحتيال المالي

علي القحطاني(صدى):

حذرت لجنة الاعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، اليوم الجمعة، من أشكال الاحتيال المالي المختلفة.

ورصدت البنوك السعودية عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” 7 من أشكال الاحتيال المالي التي يجب الحذر منها.

وتضمنت أشكال الاحتيال: الرسائل النصية والإلكترونية التي تدعي الفوز بجوائز ثمينة ، عروض الوظائف الوهمية، عروض السيارات والموجودات بأسعار منخفضة وأقل بكثير من قيمتها الحقيقية ” .

كما شملت: طلبات المجهولين بسداد الفواتير ورسوم الخدمات عبر الحساب البنكي، التسوق عبر المواقع الإلكترونية المشبوهة والمزورة، انتحال شخصية موظف بنك وطلب تحديث البيانات البنكية عبر الهاتف، الإعلانات الوهمية عن تسديد المديونيات ومنح تمويل المشاريع ” .