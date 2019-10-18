كلوب يحذر لاعبيه من مراوغة مدرب اليونايتد قبل مواجتهما

نواف السالم(صدى):

حذر يورغن كلوب مدرب ليفربول من التضخيم الإعلامي لقوة الريدز قبل مباراة مانشستر يونايتد، مشيرًا إلى أ، توقعات الإعلان ترسم صورة غير واقعية تضر بفريقه حين يخوض المباراة على ملعب المنافس في أولد ترافورد.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: عندما تضع شبكة سكاي تشكيلة مثالية وتختار 11 لاعبًا من ليفربول، هذا أمر أقرب للمزاح، هذا التصور يضخم المسألة وهو ما يريده الجميع.

وأضاف: الأمور متداخلة في الوقت الحالي ونحن في قلب الحدث، هناك من يريد لنا الفوز وهناك من يريد لنا الخسارة، لا أتأثر بمثل هذه الأشياء.

وأوضح : أدرك تمامًا قوة يونايتد وأتوقع أن يخوض المباراة بأفضل تشكيلة ممكنة، قبل أربعة أيام قال أولي إن الثنائي دي خيا وبوجبا ليس أمامهما أي فرصة للمشاركة، اليوم قال ‭‭’‬‬ربما سيشاركان‭‭’‬‬ وغدًا سيقول ‭‭’‬‬سيشاركان بنسبة 100 في المئة‭‭’‬‬، سنرى كيف ستمضي الأمور.

وتابع: ما نشرته وسائل إعلام خلال الأسابيع القليلة الماضية عن تراجع يونايتد وعدم قدرته على الإمساك بزمام المباريات يحفز لاعبي المنافس لمحاولة تغيير الوضع، سيبذلون 100 في المئة من مجهودهم وهو ما سنسعى إليه أيضًا، سنرى من سيفرض إرادته.

واستكمل: يجب أن يخوض لاعبونا المباراة بأقصى قدر ممكن من الحماس لكننا سنحترم قوة المنافس لأن يونايتد فريق قوي بالفعل رغم أنه في موقف لا يحبه ويرغب لاعبوه في تغيير الأمور، علينا أن نضمن أن يبدأ مانشستر يونايتد صحوته اعتبارًا من المباراة المقبلة وليس في هذه المباراة أمامنا.

وقال كلوب: ” ليس عندي أزمة ثقة… السجلات والإحصاءات في هذه الحالة ليست أهم شيء لكنها تعطيك مؤشرًا، نرغب في الإبداع على ملعب أنفيلد لكن أجواء ملعب اولد ترافورد ليست سيئة للغاية، أنا واثق تمامًا أنهم في كامل الاستعداد وفي انتظار مواجهتنا، قالوا عنا إننا أفضل منافس حاليًا، لا أعتقد بوجود فرق كثيرة ترغب في مواجهتنا حاليًا ويبدو أن يونايتد هو الفريق الوحيد الراغب في هذا.

يذكر أن كلوب لم يحقق الفوز على مانشستر يونايتد على ملعبه في أولد ترافورد مع المدرب الألماني أبدًا، وتعادل الفريقان ثلاث مرات وخسر ليفربول مرة واحدة في مختلف المسابقات.

ويتصدر ليفربول الترتيب بعد أن حقق الفوز في جميع مبارياته الثماني التي خاضها في الدوري حتى الآن بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز 12 برصيد تسع نقاط بعد أسوأ بداية منذ 30 عامًا.