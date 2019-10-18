نجوى كرم : سأصالح أصالة وأحلام .. ومشروع زواجي يحتاج لعالمة فلك

بيروت(صدى):

وجّهت النجمة اللبنانية نجوى كرم، رسالة للفنانين الذين يقع بينهم خلافات حاليًا، وخصّت نجوى في تصريحات صحفيّة حديثها عن النجمتين السّوريّة أصالة والإماراتية أحلام، قائلًة: “لطالما كانتا متواجدتان على الساحة فهما عمالقة”، مشيرًة إلى أن كل واحدة منهما تمثل مدرسة فنية بصوتها.

وأضافت نجوى ، ” لا يجب أن تلهيا بعضهما البعض بأشياء يجعلهما تتشرذمان عن الهدف الأساسي الذي دخلتا الوسط الفني من أجله، وكلماتي ستصل إليهما لأنهما تحبانني ” ، مٌشيره إلى أنّه في حال عدم لم تتصالحا، ستتدخّل وتصالحهما؛ لأنّهما تفهمان أنّ كليمها هو عين العقل والمنطق.

وبشأن مشروع زواجها؛ قالت نجوى، إنّها لا تعرف مستقبلها في هذا الأمر مردفًة: “الأمر يحتاج لعالمة الفلك والتوقعات ليلى عبداللطيف”، مضيفة: “بطلت أعرف شيء عن هذا الموضوع وحتى الآن لا يوجد مشروع زواج في حياتي”.

وأردفتْ النّجمة اللّبنانيّة، أنّ التكنولوجيا قضتْ على المشاعر بشكل عام، خاصًة حاسّة السّمع التي تتميّز بمتعة الخيال والحلم، مبينًة أنّ المطربين عندما يغنّون، أصبحوا لا يسمعون قول “الآه” لدى المستمع أو التّصفيق؛ لأّنه يكون منشغلًا بالتّصوير، مؤكّدًة أنّها وجميع الفنانين ليسوا ضدّ التّكنولوجيا ولكن لا بدّ من توجيه المجتمع لتوثيق كلمة تواصل اجتماعيّ.