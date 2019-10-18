سامي الجابر يرد على الرابطة بشأن الـ170 مليون

ماجد محمد(صدى):

ردّ الكابتن سامي الجابر رئيس نادي الهلال الأسبق، على بيان رابطة دوري المحترفين بشأن القوائم المالية.

وقال الجابر: «شكراً لرابطة دوري المحترفين على الإقرار بوصول القوائم الخاصة بكرة القدم واللي حصل بها على الرخصة الآسيوية وهي شهادة بسلامة هذه القوائم المدققة».

وأضاف: « ما يتعلق ببقية الألعاب و قوائمها اعتقد اذا كانت ذاكرتي جيدة رفعت للبنك الدولي لأن قيمتها بالمليارات ».

دخلت رابطة الدورة السعودي للمحترفين، على خط الأزمة بين اتحاد الكرة والكابتن سامي الجابر رئيس الهلال السابق، نافية تلقيها قوائم مالية لنادي الهلال، غير الخاصة بكرة القدم ككل الأندية المشاركة في الدوري.

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