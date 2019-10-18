أبرزها الموز والخيار .. أطعمة تخفف من حدة الغازات

أميرة خالد(صدى):

الطعام الدسم، وعسر الهضم، والعادات الغذائية غير الصحية جميعها

تتسبب العديد من العادات الغذائية غير الصحية ، في حدوث الغازات التي تؤدي للحرج وعدم الثقة بالنفس، وقد يستمر الأمر لأيام عديدة، وبعيدًا عن العلاجات هناك بعض الأطعمة التي يمكن تناولها للحد من تلك الغازات.

الكرفس : يحتوي الكرفس على نسبة عالية للغاية من البوتاسيوم، مما يساعد على التحكم في احتباس الماء المرتبط بالانتفاخ، يستخدم الكرفس كأداة مساعدة في الجهاز الهضمي للسيطرة على الغازات.

الموز : يحتوي الموز على 422 مللجرام من البوتاسيوم وهو ضروري لتحقيق توازن السوائل والحفاظ على بطن مسطح، يعتبر الموز أيضًا مصدرًا جيدًا للنشا والذي يمكن أن يساعد في مكافحة الإمساك وتخفيف الغازات المحبوسة التي تسبب الانتفاخ.

الزنجبيل : يستخدم الزنجبيل طبيًا منذ آلاف السنين لجميع مشكلات الجهاز الهضمي، حيث أنه يمكن أن يخفف من الانتفاخ من خلال تنظيم حركة الأمعاء، وتسريع إفراغ المعدة، تعمل المركبات الموجودة بالزنجبيل على تقليل إنتفاخ المعدة والحد من الغازات.

الخيار: يمكن أن يخفف مركب الكيرسيتين الموجود بالخيار من انتفاخ البطن عن طريق الحد من تورم الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى ذلك يحتوي الخيار على نسبة عالية من المياة التي تساعد في انتظام حركة الأمعاء والجهاز الهضمي.