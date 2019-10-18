سفارة المملكة في لبنان تخصص موقعًا لتجمع مواطنيها

بيروت(صدى):

نشرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في لبنان بيانًا هامُا منذ قليل حول طريقة تجمع مواطنيها تمهيدا لمغادرة لبنان.

وقالت السفارة عبر حسابها على ” توتير ” : حرصاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين على سلامة المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين لدى الجمهورية اللبنانية فقد خصصت السفارة ( فندق لانكستر بلازا ) الواقع في منطقة الروشة كنقطة تجمع تمهيداً للانتقال إلى المطار ومن ثم المغادرة إلى الوطن الحبيب في أقرب فرصة ممكنة.

وكانت السفارة طالبت في وقت سابق مواطنيها بسرعة مغادرة لبنان في أقرب وقت ممكن تجنبًا للأوضاع غير المستقرة.

واندلعت تظاهرات في شوارع لبنان اليوم الجمعة فيما يعرف بـ انتفاضة لبنان احتجاجًا على الحكومة اللبنانية والتدهور الاقتصادي الذي تشهده البلاد.