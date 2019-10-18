بعد الحرائق والضرائب.. الشعب اللبناني يحرق صور الرئيس ! (فيديو)

بيروت(صدى):

اندلعت تظاهرات حاشدة، اليوم الجمعة، في شوارع لبنان على خلفية الغضب العارم الذي اجتاح الشعب بعد ضريبة واتساب إضافة إلى كارثة الحرائق.

وشهدت لبنان خلال الأيام الماضية اندلاع حرائق التهمت العديد من القرى اللبنانية على مدار اليومين الماضيين والتي عجزت الحكومة عن السيطرة عليها بشكل واضح نتيجة نقص في الإمكانيات، بينما لعب المتطوعون دورا كبيرا في جهود الإطفاء.

ولم تمر ساعات على حرائق لبنان ليفاجأ المواطنون في شوارعها بفرض ضريبة على واتساب؛ حيث تم فرض رسم مالي على الاتصالات عبر تطبيقات الهاتف الخلوي.

وبدأت التحركات الشعبية والتظاهرات الخميس بعد ساعات من تأكيد وزير الاعلام جمال الجراح اقرار الحكومة فرض ” 20 سنتاً على التخابر ” على التطبيقات الخلوية، بينها خدمة واتساب، على أن يبدأ العمل بالقرار بدءاً من شهر يناير 2020، بينما تراجعت الحكومة عن القرار بطلب من الحريري .

ووثقت فيديوهات قيام اللبنانيون الغاضبون بإحراق صور الرئيس اللبناني ميشيل عون، إضافة لحرق الإطارات في الشوارع، وترديد هتافات غاضبة ضد الدولة.