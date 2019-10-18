بعد الحرائق والضرائب.. الشعب اللبناني يحرق صور الرئيس ! (فيديو)
اندلعت تظاهرات حاشدة، اليوم الجمعة، في شوارع لبنان على خلفية الغضب العارم الذي اجتاح الشعب بعد ضريبة واتساب إضافة إلى كارثة الحرائق.
وشهدت لبنان خلال الأيام الماضية اندلاع حرائق التهمت العديد من القرى اللبنانية على مدار اليومين الماضيين والتي عجزت الحكومة عن السيطرة عليها بشكل واضح نتيجة نقص في الإمكانيات، بينما لعب المتطوعون دورا كبيرا في جهود الإطفاء.
ولم تمر ساعات على حرائق لبنان ليفاجأ المواطنون في شوارعها بفرض ضريبة على واتساب؛ حيث تم فرض رسم مالي على الاتصالات عبر تطبيقات الهاتف الخلوي.
وبدأت التحركات الشعبية والتظاهرات الخميس بعد ساعات من تأكيد وزير الاعلام جمال الجراح اقرار الحكومة فرض ” 20 سنتاً على التخابر ” على التطبيقات الخلوية، بينها خدمة واتساب، على أن يبدأ العمل بالقرار بدءاً من شهر يناير 2020، بينما تراجعت الحكومة عن القرار بطلب من الحريري .
ووثقت فيديوهات قيام اللبنانيون الغاضبون بإحراق صور الرئيس اللبناني ميشيل عون، إضافة لحرق الإطارات في الشوارع، وترديد هتافات غاضبة ضد الدولة.
دفتر بن كتاب[ عدد التعليقات: 388 ] نشر منذ 59 دقيقة
ابك شو هيدا يا طوني نجر…؟
…مظاهرات علشان سنت… ويجي عندنا اللبناني يتوظف بمليون دوررر وسياره بورش…😅😂🤣💃💃💃
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84879 ] نشر منذ 57 دقيقة
اللوم والشوم على وجه النحس وجه البوم ، حزب اللات ونصر الشيطان ، لعنهم الله ..
,, هم سبب كل المصايب داخل لبنان وخارجه ، قاتلهم الله ..
فارس[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 24 دقيقة
رئيس حكومتهم الحريري ملياردير أكييد من جيوب الشعب صار ملياردير.