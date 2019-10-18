نادي غولف يُشعل الوضع ضد ترامب والاتهامات تلاحقه

واشنطن(صدى):

يزيد الوضع سوءًا في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد إعلان البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستضيف قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في أحد نوادي الغولف التي يمتلكها.

وأثار هذا القرار جدلًا وغضبًا من ترامب، معتبرين أنها مثالًا لفساد الرئيس أو دعاية لصالح شركة ترامب أورغانايزيشن.

وأعلن البيت الأبيض، أن الرئيس سيستضيف في « نادي ترامب الوطني دورال للغولف » ، من 10 إلى 12 يونيو 2020، هذا الاجتماع السنوي الكبير بقادة الدول الصناعية الكبرى في العالم.

من جانبه، قال جيري نادلر الرئيس الديمقراطي للجنة القضائية في مجلس النواب، إنه صدم بهذا القرار الذي يعتبر«مثالًا معيبًا لفساد الرئيس » .

وعلق عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي، ريتشارد بلومنتال، بالقول إن «آباءنا المؤسسين يتقلبون في قبورهم ألمًا.. الأمر لا يتعلق بتضارب مصالح فقط بل هو مخالف للدستور أيضًا » .

كما رأت منظمة غير حكومية معنية بقضايا تضارب المصالح في الطبقة السياسية الأمريكية أنه « لم يعد هناك أي شك إطلاقًا: الحكومة الأمريكية استخدمت كفرع للعلاقات العامة والترويج لشركة ترامب أورغانايزيشن » .