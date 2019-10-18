أمطار وسحب رعدية وضباب على المملكة.. غدًا

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على المملكة.

وأوضحت أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي جازان وعسير تشمل الأجزاء الساحلية منها.

كما يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف ، حائل والحدود الشمالية.

في حين يستمر التوقع بتكون الضباب خلال ساعات الليل و الصباح الباكر على المنطقة الشرقية خاصةً الأجزاء الوسطي والجنوبية منها.