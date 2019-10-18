ضبط أب يمارس الجنس مع ابنته القاصر على مدار 5 سنوات

مليكة فؤاد(صدى):

ألقت الأجهزة الأمنية في المغرب القبض على أب بتهمة ممارسة الجنس مع ابنته القاصر منذ 5 سنوات.

وفي التفاصيل اكتشفت الأم الجريمة حينما شهدت زوجها علىى السرير مع ابنتهما فأبلغت عنه على الفور.

وقالت الفتاة في أقوالها إن والدها يمارس الجنس معها منذ أن كانت تبلغ 10 سنوات ، وكان يهددها إن هي أفشت ذلك لأمها ، لافتة إلى أنه كان يجبرها على مشاهدة الأفلام الإباحية لكي يحرك غريزتها الجنسية.

وتقرر إيداع المتهم السجن بعد القبض عليه وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.