بالفيديو.. كيفية تغيير إطارات سيارتك بدون رافعة

واشنطن(صدى):

قال مختصون في مجال السيارات ، يتعرض قائدي السيارات إلى بعض المواقف الطارئة والمزعجة أثناء القيادة، ومنها انفجار الإطار أثناء السير والحاجة إلى تغييره في ظل عدم وجود رافعة، كثير من السائقين لا يدرون كيفية التصرف في هذه الحالة ، وهذه طريقة بسيطة لتغيير الإطار دون الحاجة للرافعة، وما عليك سوى اتباع الخطوات التالية:

– في حالة ما كانت السيارة متوقفة على الأسفلت قم بتحريكها إلى جانب الطريق على أرض لينة أو طينية، ومن الهام أن نوقف السيارة في مساحة كبيرة للعمل.

– قم بعدها بتفعيل مكابح اليد بشكل كامل، ونظراً لعدم وجود رافعة قم بتدعيم السيارة من الأسفل عبر وضع كومات من الأخشاب تحت السيارة كي يصبح وزنها موزعاً بشكل أفضل يضمن وضعية آمنة أكثر للعمل.

– ثم قم بفك مسامير العجلة، وبعدها نبدأ بالحفر تحت العجلة حتى يكون وزن محور السيارة ساقط بالكامل على المواد الداعمة بالخلف ، ثم قم بسحب الإطار التالف، بعدها قم بتركيب الإطار الجديد، ثم قم بربط المسامير بنمط متقاطع للتأكد من أنها مثبتة بشكل جيد.

– لتسهيل عملية خروج الإطار من الحفرة، قم بوضع صخرتين خلف وأمام الإطار الذي تم تغييره، ومن ثم قم بوقف عمل المكابح اليدوية، وتحرك بالسيارة ستجدها خرجت بسهولة من الحفرة.