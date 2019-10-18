زيدان يكشف تفاصيل مقابلته لـ بوغبا ويصدم الجمهور

نواف السالم(صدى):

أعتقد البعض أن لقا زين الدين زيدان مدرب الريال ومواطنه الفرنسي بول بوغبا في دبي شهد نقاش حول انتقال الأخير للريال.

وصدم زيدان الجمهور بقوله إنه لم يتناول لقاؤهما الحديث عن إمكانية انتقال اللاعب إلى ريال مدريد.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي قبل لقاء ريال مايوركا يوم السبت في الدوري الإسباني: كان لقائي مع بوغبا فرصة نادرة، نحن نعرف بعضنا بعضًا ونتحدث، وما نتحدث عنه شخصي، إنها محادثة عادية بينه وبيني.

ولفت إلى أن اللقاء بينهما كان عن طريق الصدفة البحتة، بينما كان يتعافى بوغبا من الإصابة في دبي وسيغيب عن مواجهة ليفربول يوم الأحد المقبل في أولد ترافورد بسبب إصابة في الكاحل.

وكشفت الصحيفة عن صورة لزيدان مع بوغبا في دبي خلال فترة التوقف الدولية لتزيد التكهنات بشأن انضمام الدولي الفرنسي إلى ريال مدريد.

وكان زيدان منذ عودته إلى ريال مدريد في فترته الثانية يسعى للتعاقد مع بوغبا، لكنه فشل في ذلك الصيف الماضي بسبب إصرار النادي الإنجليزي على التمسك بلاعبه.

لم يخف زيدان رغبته في ضم بوغبا إلى سانتياغو برنابيو، لكن الصفقة فشلت لعدم اقتناع رئيس النادي فلورنتينو بيريز بالإنفاق الكبير على لاعب خط الوسط.