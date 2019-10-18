فلكية جدة: الشمس تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا

نايف السالم(صدى):

كشف المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، تسجيل الشمس لرقم قياسي جديد، إذ أنه مضر 74% من الوقت في 2019 وهي خالية تمامًا من البقع.

وقال في بيان له: «صباح اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2019 يكون قد مضى 74 % من الوقت في 2019 والشمس خالية تماما من البقع، وهذا مهم جدا لأن بذلك كسر الرقم المسجل سابقا في عصر الفضاء والذي كان 73 % في العام 2008 وإذا ما استمر هذا الانخفاض في عدد البقع الشمسية من الممكن مع نهاية 2019 أن يسجل الحد الأدنى لنشاط الشمس كأعمق حد أدنى في العصر الحديث » .

وأضاف: « إن هذه المرحلة من الدورة الشمسية تسمح بوصول المزيد من الأشعة الكونية إلى الجزء الداخلي لنظامنا الشمس والثقوب الاكليلية تبقى مفتوحة لفترة أطول في الغلاف الجوي للشمس، ويعتقد أن ذلك يلعب دور محتمل في تحفيز زيادة ظهور ظاهرة برق الأشباح » .

وتابع: « إن هذا الاختفاء التام للبقعة الشمسية هو امتداد لسلسلة الاختفاء التي بدأت في 2016 وذلك مع إتجاه الشمس نحو الحد الأدنى لنشاطها الذي يتوقع في أواخر هذا العام 2019 ومطلع 2020 وهو حدث طبيعي ضمن الدورة الشمسية » .

واستطرد: « وبالرغم من اختفاء البقع الشمسية فإن النشاط الفضائي لا يتوقف، حيث يستمر ظهور أضواء الشفق القطبي في المناطق القطبية، فتلك الأضواء تتشكل نتيجة للريح الشمسية وهي عبارة عن جزيئات مشحونه – بلازما – تحتوي في الغالب على الالكترونات والبروتونات، تتدفق من الثقوب (فجوات) الإكليلية في الغلاف الجوي للشمس وهي شائعة اثناء فترة الحد الادنى لنشاط الشمس كما هو الآن وتستمر لفترة اطول 7 .