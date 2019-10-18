بالفيديو.. فاطمة العبدالله تثير استياء الجمهور بسبب هدايا عيد ميلادها

خالد الظفيري(صدى):

واجهت الممثلة والإعلامية الكويتية فاطمة العبدالله ، موجة واسعة من الانتقادات بعد ظهورها في مقطع فيديو تحدثت فيه عن الهدايا التي قد تتلقاها لمناسبة يوم ميلادها وخصوصاً إذا كانت باهظة الثمن.

وقالت فاطمة في الفيديو الذي نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لصديقاتها إنهن قد يخسرنها في حال لم يفعلن ما تطلبه.

وشددت على ضرورة أن يعطينها الفاتورة لكي تتمكن من استبدال الهدية في حال لم تحظ بإعجابها ، وسألت: “ما تريدين الهدية تعجبني؟ أنا عندي ذوق غير”.

وتعرضت على إثر هذا للسخرية حيث رأى الكثيرون أن ما تطلبه غير لائق ، وجاء في التعليقات: “شحاد ويتشرط” و”على فكرة خسارتك مكسب” و”شحاذات” و”استحي ع وجهك وقولي حلوة الهدية مو ارجعها اصلاً حلاتها يشوفونك لابستها من زينك عاد”. وحقق المقطع المصور أكثر من 23 ألف مشاهدة.