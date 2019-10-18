رابطة الدوري تنفي تلقيها قوائم مالية لنادي الهلال

ماجد محمد(صدى):

دخلت رابطة الدورة السعودي للمحترفين، على خط الأزمة بين اتحاد الكرة والكابتن سامي الجابر رئيس الهلال السابق، نافية تلقيها قوائم مالية لنادي الهلال، غير الخاصة بكرة القدم ككل الأندية المشاركة في الدوري.

وأوضحت في بيان لها، أنها تتلقى نهاية كل موسم قوائم مالية خاصة بنشاط كرة القدمن من نادي الهلال وغيره من الأندية المشاركة في الدوري كمتطلب رئيس للحصول على رخصة المشاركة في دوري أبطا لآسيا، وهي القوائم التي بالفعل تلقتها الرابطة من نادي الهلال.

وتابعت: « غير ذلك من التقارير فهي ليست من اختصاص الرابطة، ولم يرفع لها شيء بخصوص ما يتم تداوله إعلامياً، حيث أن رابطة الدوري ليست جهة رقابة أو تدقيق لكنها على استعداد لفتح أبوابها لأي جهة رقابية مختصة إذار ما أرادت الاطلاع على أي وثائق متوفرة لدينا، وذلك بما يتوافق مع اللوائح والأنظمة » .

اقرأ أيضًا: