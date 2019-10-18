إصدار جواز السفر لمن بلغ 18 عامًا يكون بموافقة الإخوة في حالة واحدة

نايف السالم(صدى):

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة، النص على موافقة أحد الأبوين لإصدار وثيقة السفر للأبناء لمن بلغ سن 18 عامًا حتى 21 عامًا، والذي يأتي في إطار تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر.

ونصت اللائحة كذلك على أنه في حال وفاة الأبوين يكون إصدار الجواز بموافقة أحد الإخوة الذين بلغوا سن 21 عامًا، بموجب صك حصر الورثة، أو من يفوضه النظام.

أما لمن هم أقل من 18 عامًا فقد نصت اللائحة على أنه يشترط للحصول على جواز السفر موافقة أحد الأبوين على إصدار الجواز، ما لم يشترط الآخر موافقته، أو بتفويض أحدهما للآخر، وفي حال وفاة الأبوين يكون إصدار الجواز بموافقة أحد الإخوة الذين بلغوا سن 21 عامًا، بموجب صك حصر الورثة، أو من يفوضه النظام.

كما تضمنت التعديلات النص على أنه يُمكَّن للأولاد ممن هم دون سن 18 السفر بموافقة أحد الأبوين، إلا أن يشترط الآخر موافقته، أو بتفويض أحدهما للآخر، أو من يفوضه النظام ” .

أما المادة التاسعة والعشرون من اللائحة فتنص على أنه: “ يُمكَّن الأولاد ممن بلغوا سن 18 عامًا حتى 21 عامًا من السفر بموافقة أحد الأبوين، أو من يفوضه النظام، وفي حال وفاتهما فلأحد الإخوة الذين بلغوا سن 21 عامًا، بموجب صك حصر الورثة، ويستثنى من ذلك:

أ – المتزوجون.

ب- المبتعثون للدراسة في الخارج شريطة إحضار ما يثبت ذلك من وزارة التعليم.

ج – الموظفون المشاركون في مهام رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم ” .