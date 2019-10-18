النص الكامل لقرار وزير الداخلية الخاص بتعديل لائحة « وثائق السفر » 

علي القحطاني(صدى):

عرضت جريدة أم القرى في عددها الصادر اليوم عددًا من قرارات وزير الداخلية الخاصة بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 28-5-1421هـ.

وجاء قرار وزير الداخلية رقم 862 وتاريخ 25-1-1441هـ، فإن وزير الداخلية وبناءً على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 28-5-1421هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 27-11-1440هـ، والمادة الرابعة عشرة من ذات النظام.

وتقرر ما يلي..

أولًا: تعديل المواد (الخامسة، والثامنة، والتاسعة والعشرون) من اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر، وفقًا للصيغة المرافقة.

ثانيًا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.

ثالثًا: يعمل بهذا القرار والتعديلات المرافقة له من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.