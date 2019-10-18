النص الكامل لقرار وزير الداخلية الخاص بتعديل لائحة « وثائق السفر »
عرضت جريدة أم القرى في عددها الصادر اليوم عددًا من قرارات وزير الداخلية الخاصة بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 28-5-1421هـ.
وجاء قرار وزير الداخلية رقم 862 وتاريخ 25-1-1441هـ، فإن وزير الداخلية وبناءً على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 28-5-1421هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 27-11-1440هـ، والمادة الرابعة عشرة من ذات النظام.
وتقرر ما يلي..
أولًا: تعديل المواد (الخامسة، والثامنة، والتاسعة والعشرون) من اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر، وفقًا للصيغة المرافقة.
ثانيًا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.
ثالثًا: يعمل بهذا القرار والتعديلات المرافقة له من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
لللل[ عدد التعليقات: 446 ] نشر منذ 50 دقيقة
احد فهم شي
ابو محمد[ عدد التعليقات: 84876 ] نشر منذ 26 دقيقة
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 84876 ] نشر منذ 3 دقائق
,, انا فقط استفسر ، عن مضمون القرار الوزاري ، لأن الخبر يهمني جداً ..