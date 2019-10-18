الأميرة عفت آل سعود تزور ابتدائية الشعبين وتناقش في بلدية رجال ألمع الاهتمام بالحرفيات

عسير(صدى):

قامت صاحبة السمو الأميرة عفت آل سعود بزيارة لمدرسة ابتدائية الشعبين بمحافظة رجال ألمع بدعوة من قائدة المدرسة الأستاذة منى خليل آل ناصر، وذلك بمرافقة كل من الدكتورة رنا القاضي والأستاذة سليفيا من هيئة تطوير عسير ، حيث كان في استقبالهم قائدة المدرسة والمساعدة للشؤون التعليمية ورئيسة الإشراف التربوي وعميدة جامعة الملك خالد وعدد من المشرفات ومنسوبات المدرسة .

وقد تم خلال الزيارة أفتتاح عدد من ورش حرفيات ألمع وزيارة الفصول والاطلاع على أهم مبادرات المدرسة وإنجازاتها والاطلاع عن قرب على سير العملية التعليمية ،أعقبها زيارة للقرية التراثية وأخذ جولة بداخلها والاطلاع على تاريخ الآباء والأجداد .

بعد ذلك قام الوفد الزائر بالتوجه إلى بلدية المحافظة حيث تم عقد ورشة عمل بقاعة الاجتماعات بمبنى البلدية بناءً على الشراكة بين البلدية ومدرسة ابتدائية الشعبين حيث تم خلال الورشة مناقشة احتياجات الحرفيات بالمحافظة بمختلف ألوانهم من حرفيات في القط عسيري وصناعة قعايد وصناعة اللحف وطحن الحناء والكحل الحجري وصناعات متعددة بالطفي وصناعة الفخار ، حيث خلصت الورشة إلى العديد من التوصيات التي تسهم في دعم هؤلاء الحرفيات بما يسهم في تطوير تلك الحرف التراثية بما يسهم في المحافظة عليه ونهضتها بدلاً من اندثارها ، حيث خلصت تلك الورش إلى تقديم مقترح بافتتاح مركز خاص بالحرف ويشتمل على معرض دائم لأعمال الحرفيات وقاعات تدريب لإقامة ورش العمل.