«أرامكو»: اغلقنا 300 بئر نفط بنظام الحقل الذكي بعد هجمات حقل خريص

علي القحطاني(صدى):

صرح محمد الصويغ، مدير إدارة الإنتاج بحقل خريص التابع لشركة ” أرامكو ” ، بأنه تم إغلاق أكثر من 300 بئر نفط يوم وقوع الهجمات على الحقل، باستخدام مرفق المعالجة المركزي الحقل الذكي.

وعن ذلك، أوضح ” الصويغ ” أن الحقل الذكي يتحكم عن بعد في تشغيل، وإغلاق آبار النفط المنتشرة في مساحات واسعة.

حيث أشار إلى أنه في صبيحة وقوع الهجمات جرى تشغيل هذه الميزة بمهارة عالية، وذلك من قبل مشغلي نظام المراقبة الإشرافية.

وأبان ” الصويغ ” أن وحدات النفط الخمس في خريص تعمل على نحو مستقل، وهو ما يوفر المرونة فيما يتعلق باستعادة الإنتاج واستئنافه، بحيث يستمر ضخ النفط من الوحدات والآبار السليمة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تجرى فيه عمليات الصيانة بالوحدات المتضررة، مشيرًا إلى أن ذلك شكل عاملآ مهمًا في المحافظة على الإنتاج خلال مدة 24 ساعة من اللحظة التي وقعت فيها الهجمات.