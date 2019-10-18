اعتماد مسمى إرادة لمجمع الصحة النفسية بالرياض

سعيد العجل(صدى):

أعلن المدير التنفيذي لمجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض تغيير مسمى المجمع ليصبح مجمع إرادة للصحة النفسية بالرياض وذلك بناء على توجيه مدير عام الإدارة العامة للصحة النفسية والخدمة الإجتماعية بوزارة الصحة.

وكان مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري أطلع مؤخراً على خطة المجمع التوسعية وبرامج التحسين المتعددة التي تهدف إلى تحسين الخدمات العلاجية والتأهيلية وزيادة استيعاب المرضى والتي بدأ بعضها خلال العام الماضي، حيث قدم المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني تفصيلاً عن الأعمال والبرامج واستعرض الإحصاءات التي تؤكد الزيادة المضطردة في أعداد المستفيدين خلال 10 سنوات الماضية وصل بعضها لأكثر من ٢٦٦% ، إضافة إلى جهوده في تكثيف برامجه الوقائية والتوسع في البرامج التأهيلية، وأكد سعي المجمع إلى تدشين عدد من التحسينات وافتتاح أجنحة تنويمية جديدة، ومنها جناح لتنويم الأطفال الذين يعانون من اضطرابات نفسية، حيث سيكون المجمع أول مستشفى في المملكة يتيح خدمة التنويم لهذه الفئة العمرية من المرضى.