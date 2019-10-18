توفر وظائف مشرفي أمن وسلامة شاغرة بـ«جامعة الجوف»

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة ” الجوف ” عن حاجتها إلى شغل وظيفتي ” مشرف على إدارة الأمن ومشرف على إدارة السلامة ” بالجامعة للمواطنين، وفقًا للشروط التالية:

• شروط شغل وظيفة مشرف على إدارة الأمن

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك.

– أن لا يقل العمر عن 40 عاماً ولا يزيد على 55 عاماً.

– أن لا يكون قد حكم عليه بحد شرعي أو السجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

– أن لا يكون قد فصل من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، أن لا يكون على رأس العمل أثناء فترة التقديم وفي حال مخالفة ذلك سيتم استبعاده.

• المؤهلات العلمية وسنوات الخبرة المطلوبة لـ وظيفة مشرف على إدارة الأمن

– أن لا يقل مؤهل المتقدم عن الثانوية العامة.

– أن تكون لديه دورة لا تقل مدتها عن سنة بعد الثانوية من أي قطاع أمني، إضافة إلى 8 سنوات خبرة في طبيعة عمل الوظيفة على الأقل في أحد القطاعات الحكومية الأمنية.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي و إجادة استخدام أجهزة الاتصال.

– أن يكون سبق له تولي مهام إدارية وقيادية سابقة، والقدرة على تمثيل الجامعة والتعامل مع هويتها، والقدرة على تنفيذ السياسات والتعامل مع الأنظمة.

– القدرة على التخطيط واستخدام أدواته الحديثة والقدرة على التقييم وبناء أدواته، وامتلاك مهارات قيادية فاعلة، أن يتصف بالهدوء والكياسة.

• المستندات المطلوب إرفاقها لوظيفة مشرف إدارة الأمن

” الهوية الوطنية، السيرة الذاتية، شهادة خلو سوابق، صورة طبق الأصل من المؤهل العلمي، صورة طبق الأصل من شهادة الخبرة مختومة بختم الجهة الحكومية الصادر منها الشهادة، صور الدورات التدريبية، صور شهادات الشكر والتقدير، صور من الإنجازات والمبادرات ” .

• شروط شغل وظيفة مشرف على إدارة السلامة

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك.

– أن لا يقل العمر عن 40 عامًا ولا يزيد على 55 عامًا.

– أن لا يكون قد حكم عليه بحد شرعي أو السجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

– أن لا يكون قد فصل من خدمة الدولة لأسباب تأديبية.

– أن لا يكون على رأس العمل أثناء فترة التقديم وفي حال مخالفة ذلك سيتم استبعاده.

• المؤهلات العلمية وسنوات لشغل وظيفة مشرف على إدارة السلامة

– أن لا يقل مؤهل المتقدم عن الثانوية العامة.

– أن يكون لديه دورة لا تقل مدتها عن سنة بعد الثانوية من أي قطاع أمني، بالإضافة إلى 8 سنوات خبرة في طبيعة عمل الوظيفة على الأقل في أحد القطاعات الحكومية الأمنية.

– يجب أن يكون متخصصاً ولديه خبرة في ممارسة أعمال السلامة والأمن الصناعي والإطفاء والإنقاذ وذلك لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

– أن يكون قد تلقى التدريب اللازم في ممارسة هذه الأعمال في إحدى المدارس أو المعاهد السعودية المتخصصة والمعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني.

– القدرة على إعداد خطط الدفاع المدني والأمن الصناعي والإطفاء، بحيث تشمل تحديداً دقيقاً للواجبات والمهمام.

– إجادة استخدام أجهزة الاتصال، أن يكون سبق له تولي مهمات إدارية وقيادية سابقة، والقدرة على تمثيل الجامعة والتعامل مع هويتها.

– القدرة على تنفيذ السياسات والتعامل مع الأنظمة والقدرة على التخطيط واستخدام أدواته الحديثة، القدرة على التقييم وبناء أدواته.

– امتلاك مهارات قيادية فاعلة وأن يتصف بالهدوء والكياسة الموضوعية، السيطرة على الانفعالات وإدارة المواقف الحرجة، القدرة على بناء فرق عمل، سلامة الحواس واللياقة الصحية.

ودعت الجامعة من تنطبق عليهم الشروط، إلى التقدم على الوظائف المطروحة عبر الرابط الإلكتروني التالي:هنا

حيث أشارت إلى أن التقديم سيبدأ غداً (السبت) ويستمر لمدة 10 أيام.