«الكلباني» عن دخلاء طب الأعشاب: يستدلون على مرض الكليتين بالأصابع

عادل الحربي(صدى):

حذر الشيخ عادل الكلباني إمام الحرم المكي سابقاً من أوهام طب الأعشاب الذي شهد كثير من الدخلاء المستغلين لضعف المرضى واهمين إياهم بعلاج غير حقيقي .

وقال “الكلباني ” في حوار معه على قناة sbc : طب الأعشاب دخلوه ناس كثير؛ لاستغلال الضعفاء، وبعضهم يمسك إصبع المريض ويقول هذي تدل على مرض الكليتين او القلب أو غير ذلك .

وأضاف أنه الإستعانة بالطب النبوي وطب الأعشاب لا تنفي أبداً اللجوء للأبحاث الطبية والأطباء الذين درسوا العلوم المختلفة لأن الدين يأمر بالعلم والبحث .

وتابع أنه يجب على المسلم الأخذ بالأسباب في كل أمر يقوم به ، ومنه الأخذ بسبب التداوي عند طلب الشفاء .