«الكلباني» عن دخلاء طب الأعشاب: يستدلون على مرض الكليتين بالأصابع
حذر الشيخ عادل الكلباني إمام الحرم المكي سابقاً من أوهام طب الأعشاب الذي شهد كثير من الدخلاء المستغلين لضعف المرضى واهمين إياهم بعلاج غير حقيقي .
وقال “الكلباني ” في حوار معه على قناة sbc : طب الأعشاب دخلوه ناس كثير؛ لاستغلال الضعفاء، وبعضهم يمسك إصبع المريض ويقول هذي تدل على مرض الكليتين او القلب أو غير ذلك .
وأضاف أنه الإستعانة بالطب النبوي وطب الأعشاب لا تنفي أبداً اللجوء للأبحاث الطبية والأطباء الذين درسوا العلوم المختلفة لأن الدين يأمر بالعلم والبحث .
وتابع أنه يجب على المسلم الأخذ بالأسباب في كل أمر يقوم به ، ومنه الأخذ بسبب التداوي عند طلب الشفاء .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84876 ] نشر منذ 42 دقيقة
ماقدرت اسمع الصوت ، خافت جداً .. ولكن جزاك الله خير على ماتفضلت به ..
.. ولكن على ضوء ماقرأت ، نعم هناك من النصابين الكثير ممن يدعون الطب الشعبي ،،،
,, ولكن لا يعني تهميش من هم عالمين في هذا الطب العريق ..