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«الكلباني» عن دخلاء طب الأعشاب: يستدلون على مرض الكليتين بالأصابع

«الكلباني» عن دخلاء طب الأعشاب: يستدلون على مرض الكليتين بالأصابع
عادل الحربي(صدى):

حذر الشيخ عادل الكلباني إمام الحرم المكي سابقاً من أوهام طب الأعشاب الذي شهد كثير من الدخلاء المستغلين لضعف المرضى واهمين إياهم بعلاج غير حقيقي .

وقال “الكلباني ” في حوار معه على قناة sbc : طب الأعشاب دخلوه ناس كثير؛ لاستغلال الضعفاء، وبعضهم يمسك إصبع المريض ويقول هذي تدل على مرض الكليتين او القلب أو غير ذلك .

وأضاف أنه الإستعانة بالطب النبوي وطب الأعشاب لا تنفي أبداً اللجوء للأبحاث الطبية والأطباء الذين درسوا العلوم المختلفة لأن الدين يأمر بالعلم والبحث .

وتابع أنه يجب على المسلم الأخذ بالأسباب في كل أمر يقوم به ، ومنه الأخذ بسبب التداوي عند طلب الشفاء .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 84876 ] نشر منذ 42 دقيقة

ماقدرت اسمع الصوت ، خافت جداً .. ولكن جزاك الله خير على ماتفضلت به ..

.. ولكن على ضوء ماقرأت ، نعم هناك من النصابين الكثير ممن يدعون الطب الشعبي ،،،

,, ولكن لا يعني تهميش من هم عالمين في هذا الطب العريق ..

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