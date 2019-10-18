بالفيديو.. حسين العذل يوضح سبب دعوته لتشغيل السعوديات خادمات
وجه مقدم برنامج بالمختصر ياسر العمرو ، سؤالاً للأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالرياض حسين بن عبدالرحمن العذل ، عن تصريحاته بخروج السعوديات للعمل خادمات بعد رؤيتهن يطلبن يد العون أمام المساجد ، وما مدى تمسكه بهذا التصريح .
وأجابه العذل قائلاً ، في مثل إنجليزي بمعنى ” أن تأتي متأخراً أفضل من أن لا تأتي مطلقاً ” ، فكنت أقول ما يمنع هذه المرأة التي تطلب العون أن تذهب لمقتدرين وتعمل لديهم في ظل خروج المرأة للعمل وتعمل في رعاية الأطفال وأنيس لهم ورعايتهم لحفظ الهوية والواجهه الاجتماعية والقيم ، فعمل المرأة ما هو عيب .
وتابع عندما ذهب في مره لمؤتمر حقوق الانسان قولت هذا الكلام ، فطلع كلام كتير بأن ” حسين العذل يريد تشغيل أمهاتنا خدامات في المنازل ” ، فأنا أقول الخدمة أفضل من السؤال ، فالسؤال للفقراء والمساكين وليس لكل محتاج ، فالأفضل أن يعطيني شخص ألاف ريال لعملي على أن يعطيني فاتورة الكهرباء .
هل دعا حسين العذل إلى تشغيل السعوديات خادمات؟#بالمختصر#mbc1 pic.twitter.com/AKW0L4bCFO
— بالمختصر (@belmokhtasartv) October 18, 2019
،،؛**”””سهم”””**؛،،😊[ عدد التعليقات: 4601 ] نشر منذ 1 ساعة
تكلم عن مايخصك وارسلهم ونشوووف التجربة
هل تنجح .
الواقع[ عدد التعليقات: 7351 ] نشر منذ 1 ساعة
لم يعملن نساء السعودية خادمات في زمن الفقر والجوع الا في منازلهم خدمت لابنائهم فقط والعذل الظاهر نسي وفقد الذاكره رغم ان سنه كبير ويعلم كيف عاشوا نساء هذا البلد سابقا ولاحقا ان شاء الله كريمات عزيزات مرفوعات الراس
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84876 ] نشر منذ 32 دقيقة
افاا ياذا العلم الاقشر ..