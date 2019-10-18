بالفيديو .. أمين عام غرفة الرياض الأسبق يكشف سر إعطاءه 20 ريال من الملك سعود

عادل الحربي(صدى):

كشف أمين عام غرفة الرياض الأسبق حسين بن عبد الرحمن العدل عن موقف له مع الملك سعود بن عبد العزيز –يرحمه الله – عند زيارته للرس ضمن جولاته على مناطق ومحافظات المملكة .

وقال في حوار له في برنامج “بالمختصر ” المذاع على قناة إم بي سي ، أنه كان حينئذٍ طالب بالصف الثالث الإبتدائي وأن إدارة المدرسة أمرت بجمع الطلبة في الفناء وقامت بتوزيع 20 ريال فضه مهداه من الملك سعود .

وروى العدل ، أن هذه كانت إحدى الطرق المتبعة آنذاك لتوزيع الأموال والثروة على المواطنين على اعتبار أن ولي الأمر حارس على المال ولا يملكه في الوقت الذي لم تكن تتمتع المملكة بعد بالمشاريع الضخمة والنمو الإقتصادي على النحو الحالي .