التحقيق مع شخصين من مشاهير سناب شات بعد ترويجهما شائعات عن حادث «غميقة-الليث»

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر خضوع شخصين من مشاهير “السناب ” للتحقيق أمام شرطة محافظة الليث ، بعد ترويجهما لشائعات عن الحادث المروري المؤسف الذي وقع على طريق “الليث غميقة ” الثلاثاء الماضي .

ونشر أحد المتهمين صور مفزعة عن الحادث ، موجهاً اتهامات دون أدلة ما يحيد عن صحة الواقعة .

وتم اطلاق سراح احد الشابين بينما خرج الآخر بكفالة وتم احالة ملفه للنيابة العامة لإستكمال الإجراءات .

وكان طريق الليث –غميقة ، قد شهد حادث مروع أسفر عن وفاة شاب ، ورفض والده استلام جثته مطالباً بفتح التحقيق في الواقعة وأن هناك شبهة جنائية .