بالفيديو.. رجل يقتحم « عرين الأسد » والأخير يهاجمه 

نيودلهي(صدى):

سادت حالة من الرعب والدهشة بين زوار حديقة الحيوان في نيودلهي بعدما رصدوا رجلا أثناء محاولته اجتياز السياج المرتفع المحيط بـ ” عرين الأسد ” ، بغرض مضايقة واستفزاز الحيوان المفترس.

وقال شهود العيان إن الرجل مختل عقليا، بسبب تجاوزه السور على الرغم من الجهود التي بذلها حراس حديقة الحيوان لمنعه.

ووثقت مجموعة من الصور للرجل، وهو يجلس وجها لوجه أمام الأسد، قبل أن يظهر مستلقيا بجانبه، وتبين أنه دفع ملك الغابة لمهاجمته.

قام عمال حديقة الحيوانات بتهدئة الأسد، وإنقاذ الرجل دون إصابته بأي خدش، وبحسب ما وردنا فإن أسد بهذا الحجم يمكن أن يقتل إنسانا خلال 15 ثانية ” .