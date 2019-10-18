بالصور.. طيران الأمن: أنقذنا 3 محتجزين بجرداء بني علي في الباحة

سعيد العجل(صدى):

تلقى مركز القيادة والتوجيه بالدفاع المدني في الباحة صباح اليوم الجمعة، من أحد المواطنين باحتجازه مع زملائه في منطقة جبلية بجرداء بني علي التابع لمركز الحجره.

وعلى الفور، تم تحريك فرقتين من الإنقاذ الجبلي بمحافظة المندق وعدد ٩ أفراد وضابط، كما تم تحريك فرقة إنقاذ جبلي من الحجره بواقع ١١ فرد وضابط وبمشاركة فريق السلام وكذلك فريق الحزم وتم الوصول للمحتجزين من قبل رجال الدفاع المدني وعددهم ثلاثة أشخاص ” اثنين من الجنسية السعودية وواحد من الجنسية العربية ” ، وقدمت لهم المياه والمواد الغذائية والإسعافية اللازمة .

ونقلهم لمنطقة آمنة وتعذر مواصلة نقلهم للإرهاق الشديد والتعب الذي لحق بهم.

وتفصيلا، استدعى طيران الأمن لنقلهم وذلك لوعورة المنطقه وشدة انحداراتها وتم نقلهم جميعاً إلى مهبط الطائرة بمحافظة الحجره والكشف عليهم من قبل الهلال الأحمر وتسليمهم لجهة الاختصاص وإنهاء إجراءات الحادث.