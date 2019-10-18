إنجاب الأطفال يبطئ شيخوخة دماغ النساء

متابعة- أميرة خالد(صدى):

ذكرت دراسة حديثة أجراها العلماء أن دماغ النساء متوسطات العمر اللاتي أنجبن أفضل ممن لم ينجبن أطفالآ، وهذا يعني أن الآلية الدفاعية التي تظهر لدى الحامل تبقى مدى الحياة.

حيث أظهرت نتائج الدارسة أن خلال فترة الحمل والأسابيع الأولى بعد وضع الطفل يحدث في جسم المرأة تغيرات جدية، تشمل حتى الدماغ.

وتزداد مرونته بصورة حادة وتعاد بنية الاتصالات العصبية، وتعمل آليات قوية للتكيف لضمان صحة الأم والطفل، حيث يتقلص حجم دماغ المرأة خلال الحمل، وخلال ستة أشهر بعد وضع المولود يعود إلى حجمه الطبيعي.

حيث توضح الفرضيات نشرت أن التغيرات في الخلايا العصبية التي تحصل خلال فترة الحمل قد تبقى فترة طويلة بعد الولادة، ما يوفر حماية لدماغها مدى الحياة عن طريق إبطاء عملية شيخوخته.