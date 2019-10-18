اعلان أسماء حكام مباريات اليوم من دوري المحترفين

نواف السالم(صدى):

أعلن الإتحاد السعودي لكرة القدم قبل قليل عن حكام مباريات اليوم الجمعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

وأوضح الإتحاد أنه تم تكليف الحكم الغامبيي باكاري غاساما لإدارة لقاء العدالة والفتح والذي سيبدأ في تمام الساعة الـ 5:50 مساءً.

كما تم تكليف حكم الساحة البرتغالي هوغو ميغيل لإدارة مباراة الهلال وضمك والتي ستقام في تمام الساعة 6:05 مساءَ .

أما مباراة الأهلي والتعاون والتي ستقام في الثامنة مساءً ، سيديرها الحكم البرتغالي خورخي سوسا ، وتم إعلان باقي الطواقم التحكيمية وفقاً للبيان المرفق .