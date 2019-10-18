محمد عبده يشيد بمجهود تركي آل الشيخ لقيادته نقلة ترفيهية غير مسبوقة بالمملكة
نشر الفنان محمد عبده ، مقطع فيديو عبر فيه عن إشادته بالجهود التي بذلها ويبذلها رئيس هيئة الترفيه المستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ الذي يقود نقلة ترفيهية غير مسبوقة في المملكة.
وتعليقًا على افتتاح بوليفارد الرياض ليلة أمس نشر أبو نورة مقطع فيديو لـ آل الشيخ وعلق عليه بالقول: الله الله يا رجل المهمَّات الصعبة المستحيلة يا تركي آل الشيخ يسلم ظهر جابك وبطن أنجبتك .
وعبر العديد من المواطنين عن تأييدهم لما قاله فنان العرب مؤكدين أن ” أبو ناصر” يقود ثورة ترفيهية في المملكة تلبي طموحات الشعب السعودي الذي يتوق لأن يحيا حياة طبيعية مثل باقي شعوب العالم .
وكان آل الشيخ قد أعلن أمس افتتاح بوليفارد الرياض قائلًا: “من كان يتخيل أننا نرى كل هذه الأشياء في الرياض وفي بلادنا الحبيبة” ، مٌضيفاً ، أن هذا الشيء كله ما كان بيصير، لولا قبل كل شيء توفيق الله، ولولا وجود شخص في مقام ورؤية سمو الأمير ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ابوفيصل[ عدد التعليقات: 123 ] نشر منذ يوم واحد
تحشر معه انشأالله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84988 ] نشر منذ يوم واحد
نسأل اللهالعفو والعافيه ، و السلامة من كل شر ومايقرب إليه .. آمين ,,
,, اكيد يمدح تركي .. المثل قال // يمدح السوق من ربح به ..
بسيط123[ عدد التعليقات: 272 ] نشر منذ يوم واحد
اسأل الله للجميع كل خير …أريد فقط اعرف يا أخوان ، الله يبارك فيكم ، ما المقصود بالحياة الطبيعية ؟…هل كنا سابقاً ، لا نعيش حياة طبيعية ، الذي أعرفه بكل تجرد ، الحياة الطبيعية هي الحياة التي يرضاها رب العالمين ، هي أن تأكل من حلال وتشرب حلال وتلبس حلال ، وتتكلم مع عباد الله بالسرور والخير وتتعاون معهم بالمعروف والصلاح والبعد عن أي شيء مضر ..هل هناك معنى آخر كان غائباً عن عباد الله ، علمونا مما علمكم الله …