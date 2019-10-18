محمد عبده يشيد بمجهود تركي آل الشيخ لقيادته نقلة ترفيهية غير مسبوقة بالمملكة

الرياض(صدى):

نشر الفنان محمد عبده ، مقطع فيديو عبر فيه عن إشادته بالجهود التي بذلها ويبذلها رئيس هيئة الترفيه المستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ الذي يقود نقلة ترفيهية غير مسبوقة في المملكة.

وتعليقًا على افتتاح بوليفارد الرياض ليلة أمس نشر أبو نورة مقطع فيديو لـ آل الشيخ وعلق عليه بالقول: الله الله يا رجل المهمَّات الصعبة المستحيلة يا تركي آل الشيخ يسلم ظهر جابك وبطن أنجبتك .

وعبر العديد من المواطنين عن تأييدهم لما قاله فنان العرب مؤكدين أن ” أبو ناصر” يقود ثورة ترفيهية في المملكة تلبي طموحات الشعب السعودي الذي يتوق لأن يحيا حياة طبيعية مثل باقي شعوب العالم .

وكان آل الشيخ قد أعلن أمس افتتاح بوليفارد الرياض قائلًا: “من كان يتخيل أننا نرى كل هذه الأشياء في الرياض وفي بلادنا الحبيبة” ، مٌضيفاً ، أن هذا الشيء كله ما كان بيصير، لولا قبل كل شيء توفيق الله، ولولا وجود شخص في مقام ورؤية سمو الأمير ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.