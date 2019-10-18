لبنانيون : بدنا يكون عنا شخص مثل محمد بن سلمان لمدة ١٠ أيام

بيروت(صدى):

عبر مواطنون لبنانيون ، عن أملهم في أن يكون لديهم مسؤول بنفس النزاهة والشجاعة التي لدى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من جهود ، ويقومون بما قام به لمكافحة الفساد في المملكة ، ويحاسبون الفاسدين في لبنان .

وعلق على مظاهرات لبنان حسين إبراهيم لبناني مغترب لكنه مهموم ببلده ، بقوله :” يا رب ما بدنا شي بدنا يكون عنا شخص واحد لمدة ١٠ أيام مثل محمد بن سلمان يأخد أوتيل مثل الريتز ويسحب الكل دون استثناء”.

وقال إيدي زغيب: “الحل الوحيد في لبنان هو شخص مثل الأمير محمد بن سلمان .. نحتاج وضع جميع الطبقة السياسية من رئيس الجمهورية ونزولًا في الإقامة الجبرية وكشف حساباتهم وحسابات عائلاتهم داخل لبنان والأهم خارج لبنان وتنفيذ قانون من أين لك ذلك”.

وكانت العاصمة اللبنانية وبعض البلدات في أرجاء لبنان شهدت أمس تظاهرات عارمة احتجاجًا على الضرائب والأوضاع المعيشية، وتحولت الاحتجاجات إلى مواجهات في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، فيما قالت الحكومة اللبنانية إنها ستجتمع اليوم الجمعة لبحث التظاهرات في البلاد.