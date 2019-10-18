لبنانيون : بدنا يكون عنا شخص مثل محمد بن سلمان لمدة ١٠ أيام
عبر مواطنون لبنانيون ، عن أملهم في أن يكون لديهم مسؤول بنفس النزاهة والشجاعة التي لدى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من جهود ، ويقومون بما قام به لمكافحة الفساد في المملكة ، ويحاسبون الفاسدين في لبنان .
وعلق على مظاهرات لبنان حسين إبراهيم لبناني مغترب لكنه مهموم ببلده ، بقوله :” يا رب ما بدنا شي بدنا يكون عنا شخص واحد لمدة ١٠ أيام مثل محمد بن سلمان يأخد أوتيل مثل الريتز ويسحب الكل دون استثناء”.
وقال إيدي زغيب: “الحل الوحيد في لبنان هو شخص مثل الأمير محمد بن سلمان .. نحتاج وضع جميع الطبقة السياسية من رئيس الجمهورية ونزولًا في الإقامة الجبرية وكشف حساباتهم وحسابات عائلاتهم داخل لبنان والأهم خارج لبنان وتنفيذ قانون من أين لك ذلك”.
وكانت العاصمة اللبنانية وبعض البلدات في أرجاء لبنان شهدت أمس تظاهرات عارمة احتجاجًا على الضرائب والأوضاع المعيشية، وتحولت الاحتجاجات إلى مواجهات في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، فيما قالت الحكومة اللبنانية إنها ستجتمع اليوم الجمعة لبحث التظاهرات في البلاد.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 3121 ] نشر منذ 9 ساعات
لنا محمد بن سلمان ولكم نصراللات
الله قسم وحنا مانبدل ماقسمة لنا الله
شايب المدينة[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 5 ساعات
لن نعطيكم محمد بن سلمان انتظرناه سنين علشان نلقاه انه لنا.
أحمد محمد علي الزهراني[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 5 ساعات
أجمل من الحلم وأنقى من الماء
حبيبنا الغالي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اللة يرعاه ☝️💚👈🌹
عاشق المداهيل[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 4 ساعات
والله ماتخذونه
احلام الدوسري[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 3 ساعات
😂😂😃😄😁😀 ^^(عشم بليس في الجنه ) تبون سيدي محمد بن سلمان . أول عدلو سلوبكم مع السعوديين ^^/بأي
ابن جيزان[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 20 دقيقة
لتصحيح هم قصدهم مثله بشجاعته ونزاهته آلله يكون بعونكم وأنشألله تلاقون رغم أنه بهذا الزمن تعجز عن إيجاد مثيل له وأسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان وينصر دولتنا وقيادتها على كيد الأعداء