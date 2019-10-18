فضيحة جديدة للحمدين.. حقيبة دبلوماسية قطرية تدعم الحوثيين بالملايين 

نايف السالم(صدى):

قال المحلل والكاتب اليمني علي البخيتي، إن السفير القطري في سلطنة عمان جاسم بن عبدالرحمن آل ثاني يبذل دور فعال في تمرير الأموال وتوصيل الدعم القطري للحوثيين، بالإضافة إلى تسليم الوسائل الأخرى.

وتحدث عن معلومات جديدة بشأن دور السفير ونقله مبلغ 15 مليون دولار في حقيبته الدبلوماسية للانقلابيين الحوثيين، موضحا أن السفير القطري في سلطنة عمان جاسم بن عبدالرحمن آل ثاني مناط به على الأقل جزئياً القيام بدور تسليم المبالغ وإدارة ملف الدعم القطري للحوثيين.

ولفت إلى أن السفير جزء من مصادر الدعم التي تمرر قطر من خلاله المبالغ، إضافة إلى الوسائل الأخرى التي يتسلم عبرها الحوثيون الدعم القطري، مردفا: ” لذا قاموا بإرسال المبالغ المالية عبر السفير كنوع من أنواع التجزئة والتنويع للوسائل ” .

وتبين أن السفير القطري يلعب أدوارا أخرى لخدمة الحوثيين بخلاف دوره كوسيط لتمرير المالي، تشمل القيام بتقديم الدعم السياسي واللوجستي في الجوانب المتعقلة بتعاون قطر مع الحوثيين بدءا بالتنسيق مع قناة الجزيرة ولا ينتهي بأبسط الأشياء.