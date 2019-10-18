« التعليم » تقرر إدراج « الذوق العام » ضمن المناهج الدراسية 

علي القحطاني(صدى):

قررت وزارة التعليم، إدراج ” الذوق العام ” ضمن المناهج الدراسية لطلاب التعليم العام؛ من أجل غرس ثقافة الذوق والاحترام ودعم السلوك القويم لدى الطلبة.

وتأتي دروس الذوق العام ضمن منهج الدراسات الاجتماعية والمواطنة بالمرحلة المتوسطة، وشملت أنشطة تعرف بمفهوم الذوق العام ومظاهره وسلوكياته في حياتنا اليومية، إضافةً إلى التعريف بلائحة الذوق العام التي أقرَّها مجلس الوزراء مؤخراً.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت نهاية سبتمبر الماضي بدء تطبيق لائحة الذوق العام، التي تتضمن 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات، تتراوح بين 50 ريالاً و3 آلاف ريال، والمخوّل بتطبيقها هم رجال الشرطة.