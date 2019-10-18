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«منال الضويان».. سعودية ضمن قائمة الـ 100 امرأة الأكثر تأثيرا في العالم

«منال الضويان».. سعودية ضمن قائمة الـ 100 امرأة الأكثر تأثيرا في العالم
عادل الحربي(صدى):

قامت قناة ” BBC ” البريطانية في اختيار الفنانة السعودية منال الضويان؛ ضمن قائمة 100 امرأة الأكثر تأثيرًا وإلهامًا في العالم لعام 2019.

واستعرض التقرير أن ” الضويان ” فنانة معاصرة طوال 15 عامًا وهي تستكشف في أعمالها مواضيع تتعلق بالأرشيف وتمثيل المرأة السعودية، حيث عُرض لها عام 2018 اثنان من أعمالها في ” الغاليري الإسلامي ” في المتحف البريطاني.

ومن جانبها، قالت ” منال ” : ” أرى كل يوم روعة وشجاعة النساء من حولي، وأنا على ثقة من أن المستقبل سيكون أفضل فقط عندما تحوز هذه النساء على المكانة المناسبة لهن في المجتمع والتاريخ ” .

يُذكر أن منال الضويان هي فنانة وفوتوغرافية سعودية، وإحدى الفنانات البارزات في الحركة الفنية السعودية المعاصرة، وقدّمت عديدًا من الأعمال ومجموعات فنية داخل المملكة وخارجها.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1279 ] نشر منذ يوم واحد

متسعوده كلهم متسعودين

[ عدد التعليقات: 6081 ] نشر منذ يوم واحد

فنانة راقية و مثقفة و مبروك الأختيار و ربنا يحفظك و يوفقك

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