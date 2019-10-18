تركي آل الشيخ موجها رسالة لـ ولي العهد: شعبك بينك وبين المضرة

علي القحطاني(صدى):

وصف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، محبة شعب المملكة لـ سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بـ شطر من آخر قصيدة للشاعر الأمير الراحل سعود بن بندر في والدته الأميرة البندري بنت عبد العزيز آل سعود؛ ابنة الملك المؤسِّس.

ويقول البيت الشعري الذي صُنف من أجمل الأشعار وأصدقها على الإطلاق ” يا ليتني بينك وبين المضرة

من غزة الشوكة إلى سكرة الموت ” .

حيث وجه ” آل الشيخ ” رسالة للأمير محمد بن سلمان، قائلآ: ” سيدي محمد بن سلمان، شعبك اللي تقوم بتقديم كل ما يريده وتنقله من مكان لمكان وقاعد يعيش الحياة الطبيعية، هو الذي بينك وبين المضرة من غزة الشوكة لسكرة الموت ” .

وتابع خلال افتتاح موسم الرياض: ” نحن فداك والله يحفظك، ويحفظ قبل كل شيء، مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي أعطى الرياض 60 سنة وأكثر ” .