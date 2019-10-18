صدمة لريال مدريد.. إريكسن يقترب من يوفنتوس في صفقة تبادلية
كشفت تقارير صحفية عن مفاوضات توتنهام مع نادي يوفنتوس الإيطالي من أجل انتقال نجم توتنهام كريستيان إريكسن إلى صفوف النادي الإيطالي في صفقة تبادلية .
ويهدف توتنهام إلى التخلص من اللاعب مقابل الحصول على خدمات الفرنسي الدولي آدريان رابيو ، إذ سينتهي عقد لاعب توتنهام في يونيو 2020 وحينها سيمكنه الرحيل مجاناً دون أن تستفيد إدارة ناديه .
وترجح التوقعات موافقة اليوفنتوس على انتقال الفرنسي رابيو إلى صفوف توتنهام في الصفقة التبادلية إذ أن قيمته السوقية 35 مليون يورو فقط .
وشهدت الفترة الحالية ترقب كبير من جانب الأندية الأوروبية وعلى رأسها ريال مدريد الذي يترقب مصير عقد اللاعب ويعقد الآمال على ضمه .
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