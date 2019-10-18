صدمة لريال مدريد.. إريكسن يقترب من يوفنتوس في صفقة تبادلية

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحفية عن مفاوضات توتنهام مع نادي يوفنتوس الإيطالي من أجل انتقال نجم توتنهام كريستيان إريكسن إلى صفوف النادي الإيطالي في صفقة تبادلية .

ويهدف توتنهام إلى التخلص من اللاعب مقابل الحصول على خدمات الفرنسي الدولي آدريان رابيو ، إذ سينتهي عقد لاعب توتنهام في يونيو 2020 وحينها سيمكنه الرحيل مجاناً دون أن تستفيد إدارة ناديه .

وترجح التوقعات موافقة اليوفنتوس على انتقال الفرنسي رابيو إلى صفوف توتنهام في الصفقة التبادلية إذ أن قيمته السوقية 35 مليون يورو فقط .

وشهدت الفترة الحالية ترقب كبير من جانب الأندية الأوروبية وعلى رأسها ريال مدريد الذي يترقب مصير عقد اللاعب ويعقد الآمال على ضمه .