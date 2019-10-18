صور مسربة لـ هيونداي ازيرا 2021 المرتقبة والكشف عن موعد طرحها بالخليج

طوكيو(صدى):

كشفت صور مسربة عن سيارة هيونداي ازيرا 2021 فيس ليفت الجديدة قبل الإعلان عنها رسمياً .

وأظهرت الصور التصميم الخارجي الذي يجمع بين الفخامة والحداثة ، حيث تتميز بواجهة أمامية أكثر جرأة ومصابيح منحدرة نحيلة .

كما تميزت السيارة بتغيير شامل إذ تمتاز بغطاء متحرك ، ومصابيح خلفية متصلة في بعضها عبر شريط ضوئي ” ليد ” ، ومقصورة فخمة بشاشة معلومات ترفيهية تقنية هائلة .

وكشفت مصادر عن موعد طرح السيارة بالخليج ، حيث ستصل الأسواق في النصف الأول من العام المقبل .

الجدير بالذكر أن السيارة تمتاز بمحركات 2.3 لتر 4 اسطوانات وناقل اوتوماتيكي 8 سرعات ونسخة هايبرد .