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  3. صور مسربة لـ هيونداي ازيرا 2021 المرتقبة والكشف عن موعد طرحها بالخليج

صور مسربة لـ هيونداي ازيرا 2021 المرتقبة والكشف عن موعد طرحها بالخليج

صور مسربة لـ هيونداي ازيرا 2021 المرتقبة والكشف عن موعد طرحها بالخليج
طوكيو(صدى):

كشفت صور مسربة عن سيارة هيونداي ازيرا 2021 فيس ليفت الجديدة قبل الإعلان عنها رسمياً .

وأظهرت الصور التصميم الخارجي الذي يجمع بين الفخامة والحداثة ، حيث تتميز بواجهة أمامية أكثر جرأة ومصابيح منحدرة نحيلة .

كما تميزت السيارة بتغيير شامل إذ تمتاز بغطاء متحرك ، ومصابيح خلفية متصلة في بعضها عبر شريط ضوئي ” ليد ” ، ومقصورة فخمة بشاشة معلومات ترفيهية تقنية هائلة .

وكشفت مصادر عن موعد طرح السيارة بالخليج ، حيث ستصل الأسواق في النصف الأول من العام المقبل .

الجدير بالذكر أن السيارة تمتاز بمحركات 2.3 لتر 4 اسطوانات وناقل اوتوماتيكي 8 سرعات ونسخة هايبرد .


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