صور مسربة لـ هيونداي ازيرا 2021 المرتقبة والكشف عن موعد طرحها بالخليج
كشفت صور مسربة عن سيارة هيونداي ازيرا 2021 فيس ليفت الجديدة قبل الإعلان عنها رسمياً .
وأظهرت الصور التصميم الخارجي الذي يجمع بين الفخامة والحداثة ، حيث تتميز بواجهة أمامية أكثر جرأة ومصابيح منحدرة نحيلة .
كما تميزت السيارة بتغيير شامل إذ تمتاز بغطاء متحرك ، ومصابيح خلفية متصلة في بعضها عبر شريط ضوئي ” ليد ” ، ومقصورة فخمة بشاشة معلومات ترفيهية تقنية هائلة .
وكشفت مصادر عن موعد طرح السيارة بالخليج ، حيث ستصل الأسواق في النصف الأول من العام المقبل .
الجدير بالذكر أن السيارة تمتاز بمحركات 2.3 لتر 4 اسطوانات وناقل اوتوماتيكي 8 سرعات ونسخة هايبرد .
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