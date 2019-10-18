شرطة صامطة تسيطر على طبيب تعدى على زملائه لتعرض لأزمة نفسية

تركي السالم(صدى):

نجحت قوة من شرطة صامطة ، في السيطرة على طبيب ممن جنسية أفريقية ، هجّم على زملائه في السكن عقب تعرّضه لأزمة نفسية حادة بعد خمسة أيام من وصوله إلى المنطقة ليعمل بها .

وقال مسؤول في صحة جازان في تصريحات إعلامية ، إن ماتم تداوله غير دقيق عن وجود مشاجرات مع مرضى ومراجعين وأن ما حصل هو تعرض طبيب من جنسية إفريقية (باشر عمله بالمنطقة منذ خمسة أيام) لأزمة نفسية حادة بسكن الأطباء “رجال” وقد تمت السيطرة على الطبيب وتهدئته من قبل زملاؤه بالسكن والاستعانة بشرطة المحافظة وايداعه مستشفى الأمل والصحة النفسية.