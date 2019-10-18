إد وودوارد يقدم الدعم لسولشاير قبل مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول
قال إد وودوارد، نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، هناك خرافة أننا أشخاص لا ننتمي لكرة القدم، أعتقد أن ذلك إهانة للأشخاص الرائعين الذين يعملون في كرة القدم في هذا الفريق .
وكانت وجهت انتقادات واسعة لمانشستر يونايتد؛ بسبب استراتيجية انتقالات الفريق في الصيف، عندما رحل 6 لاعبين سواء بشكل دائم أو على سبيل الإعارة، مقابل التعاقد مع 3 بمجموع 145 مليون جنيه إسترليني ، ولم يعزز مانشستر يونايتد، صاحب المركز الـ 12 في الدوري الإنجليزي الممتاز، خط هجومه بعد رحيل الثنائي روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز في الصيف.
وأضاف وودوارد في تصريحات إعلامية ، قمنا بتوسيع قسم التوظيف في السنوات الأخيرة، نعتقد أنه يعمل بطريقة مثمرة ، مٌضيفاً ، هذا القسم ومدرب الفريق الأول والطاقم المساعد له، هم من يعملون على التعاقد مع اللاعبين واتخاذ القرارات وليس الإدارة ، بعض الكشافين يعملون معنا منذ أكثر من 25 عامًا .
ودافع وودوارد عن سولشاير الذي تعرض لانتقادات بعد بداية مانشستر يونايتد السيئة هذا الموسم ، قائلاً ، سولشاير أعاد غرس الانضباط في بيئة كنا نفتقرها في السنوات الماضية .
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