إد وودوارد يقدم الدعم لسولشاير قبل مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول

ماجد محمد(صدى):

قال إد وودوارد، نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، هناك خرافة أننا أشخاص لا ننتمي لكرة القدم، أعتقد أن ذلك إهانة للأشخاص الرائعين الذين يعملون في كرة القدم في هذا الفريق .

وكانت وجهت انتقادات واسعة لمانشستر يونايتد؛ بسبب استراتيجية انتقالات الفريق في الصيف، عندما رحل 6 لاعبين سواء بشكل دائم أو على سبيل الإعارة، مقابل التعاقد مع 3 بمجموع 145 مليون جنيه إسترليني ، ولم يعزز مانشستر يونايتد، صاحب المركز الـ 12 في الدوري الإنجليزي الممتاز، خط هجومه بعد رحيل الثنائي روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز في الصيف.

وأضاف وودوارد في تصريحات إعلامية ، قمنا بتوسيع قسم التوظيف في السنوات الأخيرة، نعتقد أنه يعمل بطريقة مثمرة ، مٌضيفاً ، هذا القسم ومدرب الفريق الأول والطاقم المساعد له، هم من يعملون على التعاقد مع اللاعبين واتخاذ القرارات وليس الإدارة ، بعض الكشافين يعملون معنا منذ أكثر من 25 عامًا .

ودافع وودوارد عن سولشاير الذي تعرض لانتقادات بعد بداية مانشستر يونايتد السيئة هذا الموسم ، قائلاً ، سولشاير أعاد غرس الانضباط في بيئة كنا نفتقرها في السنوات الماضية .