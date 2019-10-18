عقوبة صارمة تلاحق سيدة احتجزت طفلتها في صندوق سيارة لمدة عامين  

باريس(صدى):

قضت محكمة استئناف فرنسية بالسجن خمس سنوات على امرأة احتجزت طفلتها في صندوق سيارة لمدة 23 شهراً ما تسبب لها بإعاقات دائمة.

وتفصيلا، اكتشف مسؤول مرآب لتصليح السيارات في مدينة تيراسونث طفلة داخل سرير محمول في صندوق سيارة أحد زبائن المرآب، وهي والدة الطفلة.

وتعاني الطفلة من كساح الأطفال وهي محاطة بالبراز، كما أنها كانت بخطر جراء نقص الأوكسجين.

وأصدر الحكم على الوالدة، بعد أربع ساعات من المداولات من قبل هيئة محلفين ضمت ثماني نساء ورجلا واحدا، بالسجن 5 سنوات وبالمتابعة القضائية الاجتماعية لدا كروز لمدة 6 سنوات، مع لزوم متابعة علاج نفسي.