الكشف عن نص رسالة ترامب لـ أردوغان بشأن سوريا: «لا تكن أحمقا»

واشنطن(صدى):

كشف البيت الأبيض عن نص رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نظيره التركي “أردوغان ” قبل إعلان تركيا تعليق إطلاق النار أمس الخميس عقب الإتفاق مع نائب الرئيس الأمريكي .

وجاء في نصها عدة رسائل واضحة تحذر الرئيس التركي من توقيع عقوبات إقتصادية على تركيا حال الإستمرار في العدوان على سوريا ، ومن مغبة صورته القبيحة أمام العالم ، منبهاً إياه بألا يكن متصلب أو أحمق .

وقال “ترامب ” : دعنا نعمل على صفقة جيدة! انت لا تريد أن تكون مسؤول عن ذبح الآلاف وأنا لا أأريد أن أكون مسؤول عن تدمير الإقتصاد التركي .. وسأفعلها .. أعطيتك بالفعل عينة صغيرة فيما يتعلق بالقس برونسون

وتابع الرئيس الأميركي : الجنرال مظلوم “قائد القوات الكردية ” مستعد للتفاوض وتقديم تنازلات

وأضاف : سوف ينظر إليك التاريخ بشكل إيجابي بالطريقة الصحيحة ، وسوف ينظر إليك كشيطان إذا لم تحدث الأشياء الجيدة . ، لا تكن صلبا ولا تكن أحمق !

ومع ذلك فقد أفادت وسائل إعلام اليوم الجمعة بسماع دوي رصاص واستئناف القصف على شمال سوريا ، في خرق واضح وإصرار على مجابهة الرفض الدولي .