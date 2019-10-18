النيابة العامة توجه تعميما للسجون بترحيل حاملي الوثائق المزورة

علي القحطاني(صدى):

ّوجهت النيابة العامة تعميما لدائرة الرقابة على السجون في النيابات العامة تؤكد بموجبه حفظ الدعوى ضد المتسللين الموقوفين من يحملون صور وثائق مزورة، وإحالتهم للجهة المختصة لترحيلهم.

ولفت التعميم إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى العامة؛ وفقا لنظام الإجراءات الجزائية إعمالا للأمر السامي في هذا الصدد وللمبادئ التي استقر عليها ديوان المظالم، مبينا أن من يحملون وثائق صحيحة غير مزورة ولا تخصهم فيتم إحالتهم للجهات المختصة لترحيلهم مع مراعاة الحق الخاص.

ودعت النيابة السجون بعدم الترحيل مباشرة في القضايا التي لدى النيابة العامة حتى يردهم ما يفيد بما انتهت إليه القضية، وتختص دائرة الرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام في النيابات مهمة الرقابة على السجون والتأكد من صحة الإجراءات حيال الموقوفين.